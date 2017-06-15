Пожар в жилом доме в Лондоне: десятки человек пропали без вести

ЛОНДОН, 15 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Британские власти пытаются установить точное число жертв крупного пожара в жилом доме Grenfell Tower на западе Лондона, где в 120 квартирах проживали до 600 человек. По прошествии почти двух суток с момента трагедии известно о гибели 17 человек, в то время как в Скотланд-Ярде надеются на то, чтобы эта цифра не стала трехзначной.

Всего в общей сложности было госпитализировано 79 человек, сейчас в больницах продолжают находиться 37 пострадавших, 17 из них находятся в тяжелом состоянии. В ходе спасательной операции пострадали девять пожарных.

Реакция политиков

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая посетила в четверг место происшествия, потребовала провести полномасштабное открытое расследование случившегося. "Сейчас люди хотят ответов, и это абсолютно правильно, поэтому я распорядилась о начале полноценного открытого расследования этой трагедии. Мы должны понять, что случилось, нам важно знать обстоятельства произошедшего", - сказала она.

Лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин и мэр Лондона Садик Хан также приехали в Северный Кенсингтон, район, в котором загорелся дом.

"Есть много вопросов, на которые должны быть даны ответы. Конструкция самого дома состоит в основном из бетонных коробок, которые образуют квартиры. Огонь не должен распространяться из одной квартиры в другую, подразумевается, что он локализуется, но этого не произошло. Он распространялся, в том числе и снаружи, поднимаясь вверх. У нас в стране тысячи людей живут в многоквартирных домах", - прокомментировал случившееся Корбин, задавшись вопросов, почему не работала система оповещения о пожаре и почему огонь так быстро распространился по зданию.

Несмотря на то, что парламент Великобритании после досрочных парламентских выборов еще не возобновил работу, депутаты провели заседание, в ходе которого заслушали заместителя главы МВД по вопросам охраны порядка и экстренных служб Ника Херда.

Он назвал произошедшее "национальной трагедией". По словам Херда, власти проведут в течение нескольких месяцев "исключительно комплексное" расследование. Ранее в четверг в связи со случившимся полиция начала следствие по уголовному делу.

Поддержка королевы

Со словами поддержки в адрес пострадавших при пожаре обратилась королева Великобритании Елизавета II. "Мои мысли и молитвы с теми семьями, которые потеряли своих близких при пожаре в Grenfell Tower, и с теми многими людьми, которые все еще находятся в больнице в критическом состоянии", - сказала королева.

"Принц Филип (супруг королевы - прим. ТАСС) и я хотели бы отдать должное мужеству пожарных и сотрудников других экстренных служб, которые рисковали своими жизнями, чтобы спасти других. Было также отрадно видеть невероятное великодушие местных волонтеров, объединившихся, чтобы помочь тем, кто пострадал от этого ужасного происшествия", - добавила Елизавета II.

Как загорелся дом

Сообщения о пожаре в 24-этажном Grenfell Tower в районе Северный Кенсингтон поступили на пульт экстренных служб около часа ночи в среду. Источник огня был зафиксирован на четвертом этаже, после чего пламя стремительно начало охватывать все здание, при этом снаружи было видно, как легко воспламеняется его обшивка.

Уже к 02:00 огонь достиг 14-го этажа, коридоры на лестничных площадках заволокло густым дымом, что сделало эвакуацию людей практически невозможной. В 03:45 все здание было охвачено пламенем, при этом в окнах еще были видны люди, размахивающие полотенцами и одеждой в надежде на помощь.

Власти пока не выдвигали никаких версий возгорания в здании, которое было отремонтировано в 2016 году за £8,6 млн ($11 млн), и служило социальным жильем для малообеспеченных слоев населения, в основном выходцев из стран Ближнего Востока и Африки. Полиция британской столицы исключила террористическую деятельность из списка возможных причин пожара.

Поиск погибших

Отвечая на вопрос, сколько всего людей могло погибнуть в этом пожаре, офицер Службы лондонской полиции Стюарт Канди, сказал: "Я надеюсь, что эта цифра не будет трехзначной". По данным полиции, удалось предварительно установить личности только шести жертв пожара.

"Обнаружение жертв внутри здания представляет большую сложность, однако это наш главный приоритет", - отметил полицейский. По его словам, "существует риск", что некоторые погибшие никогда не будут опознаны, а на саму поисковую операцию потребуются недели или даже месяцы.

Начальник пожарной службы Лондона Дэни Коттон информировала на брифинге, что в поисковой операции задействованы специально обученные собаки. "Очевидно, что это будет очень медленный и трудоемкий процесс", - сказала она, исключив вероятность обнаружения кого-либо живым внутри здания после того, как пожарные смогли добраться до верхних этажей дома и провели первоначальный осмотр помещений.

Пропавшие без вести

Британские СМИ распространили имена и фотографии десятков пропавших без вести жителей сгоревшего дома, которых разыскивают родственники, расклеивая объявления на улицах и публикуя сообщения в социальных сетях. Все эти люди проживали преимущественно на верхних этажах дома.

Одна из пропавших - 24-летняя Хадиджа Сэй - выходила последний раз на связь в Facebook в 03:00 местного времени в среду. Сэй написала в своем последнем сообщении, что она не может выйти из квартиры из-за густого дыма.

Абдулазиз Вахаби, его жена Фаузия и их трое детей проживали на 21-м этаже, сейчас их разыскивает Хана, сестра Абдулазиза, которая разговаривала со своим братом в момент пожара.

"Он мне сообщил, что ему было сказано оставаться внутри и положить полотенца под дверь. Я говорила ему, уходи. В последний раз я видела его у окна. Это был последний раз, когда я с ним говорила", - приводит газета The Guardian ее слова.

Многие из жильцов этого дома рассказали, что в инструкции на случай пожара рекомендовалось оставаться в своих квартирах и дожидаться приезда пожарных команд.