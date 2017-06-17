На эсминце ВМС США Fitzgerald повреждены машинное отделение и радиорубка

ТОКИО, 17 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Эсминец ВМС США Fitzgerald, который столкнулся с грузовым судном у берегов Японии, получил повреждения внутренних помещений, в том числе машинного отделения и радиорубки. Об этом говорится в сообщении командования седьмого флота ВМС США.

Как отмечается, в результате произошло затопление внутренних помещений, в том числе "машинного отделения и радиорубки, из которых группа по контролю за повреждениями быстро начала откачивать воду". В результате корабль удалось стабилизировать, однако, "остается неясным, сколько потребуется времени, чтобы получить доступ к этим местам, когда корабль причалит в Йокосуке, чтобы методично продолжить поиск пропавших без вести". Когда буксиры доставят корабль на базу, его обследуют водолазы.

Вместе с тем, как сообщили ТАСС в управлении Береговой охраны Японии, отвечающей за регион, прилегающий к Токийскому заливу, поиски семи американских моряков, пропавших после столкновения, пока не принесли результатов. "В настоящее время работа продолжается. На данный момент пропавшие не найдены", - сообщили спасатели.

Пропавшие могут быть заблокированы на корабле

Бывший капитан первого ранга Морских сил самообороны Японии Хироюки Ямамура предположил, что те, кто считаются пропавшими без вести, могут быть заблокированы в искореженных отсеках. "Есть вероятность, что пропавшие без вести упали за борт или оказались заблокированы в поврежденных отсеках", - привел его слова телеканал NHK. Кроме того Ямамура высказал предположение, что причиной столкновения могли стать ошибочная попытка экипажа контейнеровоза обогнать эсминец или резкий поворот военного корабля направо.

Столкновение американского корабля с шедшим под флагом Филиппин контейнеровозом ACX Crystal произошло более 12 часов назад примерно в 20 км от мыса Иродзаки на юге полуострова Идзу. До американской военной базы, к которой приписан Fitzgerald отсюда около 100 км. В результате происшествия три члена экипажа американского корабля получили ранения, среди них командир корабля Fitzgerald Брайс Бенсон. Он был эвакуирован и вертолетом доставлен в госпиталь ВМС США в Йокосуке.

Начался опрос экипажа

Береговая охрана Японии проводит расследование инцидента, для этого уже начался опрос членов экипажа контейнеровоза. Совместно с японской стороной расследование проводит и американское военное командование: по соглашению двух стран, приоритет в расследовании подобных инцидентов имеют именно США.

Грузовое судно, шедшее из порта Нагои под филиппинским флагом, было зафрахтовано крупнейшей японской судоходной компанией Nippon Yusen. Она уже сообщила, что никто из членов экипажа не пострадал, и заверила, что будет полностью сотрудничать со следственной группой, для чего в компании была создана специальная группа. На кадрах, снятых вертолетами местных телекомпаний, видно, что судно получило повреждение левой стороны носовой части. Американский эсминец получил повреждения по правому борту.

Столкновение в загруженном районе

Окончательные выводы о причинах происшествия сделают следователи после учета всех деталей. Для этого им предстоит выяснить местоположение корабля и судна во время столкновения, их курсы следования, а также то, общались ли между собой экипажи корабля и судна.

Вместе с тем, по данным электронных сервисов, позволяющих отслеживать маршруты движения судов, незадолго до столкновения контейнеровоз резко повернул направо, после чего некоторое время продолжал движение по прямой, а затем развернулся. Соответствует ли такой маневр плану плавания, неизвестно.

Место инцидента находится в крайне загруженном с транспортной точки зрения районе. Ежедневно тут проходят сотни огромных грузовых судов, следующих в Токийский залив и в обратном направлении.