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Американский эсминец Fitzgerald вернулся на базу после столкновения с контейнеровозом

Происшествия
17 июня, 18:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

До базы приписки Йокосука, расположенной в 100 км от места происшествия, эсминец сопровождали буксирные катера

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Эсминец ВМС США Fitzgerald, столкнувшийся в ночь на субботу у берегов Японии с контейнеровозом, вернулся в сопровождении буксирных катеров на базу приписки Йокосука, расположенную в 100 км от места происшествия. Об этом в субботу сообщило командование 7-го флота США, дислоцирующегося в Тихом океане.

"Это был тяжелый день. Я потрясен отвагой и твердостью воли экипажа Fitzgerald. В данный момент корабль находится в Йокосуке", - подтвердил командующий 7-м флотом вице-адмирал Джозеф Окойн.

По словам контр-адмирала Чарльза Уильямса, "морякам удалось остановить течь в борту, стабилизировать судно и привести его на базу в Йокосуку в чрезвычайно суровых обстоятельствах".

Столкновение американского эсминца со следовавшим под флагом Филиппин контейнеровозом ACX Crystal произошло в ночь на субботу примерно в 20 км от мыса Иродзаки на юге полуострова Идзу. В результате эсминец получил серьезные повреждения с правой стороны, у контейнеровоза повреждена левая сторона носовой части. К месту происшествия для осуществления поисково-спасательной операции и установления причин столкновения были направлены пять катеров и две единицы авиационной техники Береговой охраны Японии. До сих пор остается неизвестной судьба семерых членов экипажа эсминца, из находящихся на борту контейнеровоза 20 человек никто не пострадал.

Район, где произошел инцидент, является загруженной морской трассой. Ежедневно здесь проходит около 400 крупных грузовых судов, следующих в Токийский залив. По данным СМИ, контейнеровоз следовал в Токио из Нагои.

Эсминец ВМС США Fitzgerald, оснащенный системой слежения и наведения Aegis, принимал участие в прошедших недавно учениях в Японском море. Как отмечают СМИ, на его вооружении стоят крылатые ракеты типа Tomahawk.

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