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WP: по делу об убийстве россиянина Зиберова в США арестованы три человека

Происшествия
18 июня, 4:28 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Артем Зиберов и его одноклассник Шади Ади Наджар были застрелены на территории округа Монтгомери, в подростков, находившихся в припаркованной машине с работающим двигателем, выпустили больше 20 пуль

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ВАШИНГТОН, 18 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Полиция округа Монтгомери (штат Мэриленд) арестовала трех подозреваемых по делу об убийстве 18-летнего гражданина России и США Артема Зиберова и его одноклассника, 17-летнего Шади Ади Наджара. Об этом в субботу в своей электронной версии сообщила газета Washington Post.

Имена задержанных или какие-либо иные подробности не уточняются. Известно лишь, что на протяжении последних двух недель следователи собирали информацию о том, что именно делали жертвы перед смертью. Кроме того, в правоохранительных органах не исключают, то целью убийц были оба подростка.

Зиберов и Наджар были застрелены 5 июня на территории округа Монтгомери - в предместьях столицы США. В подростков, находившихся в припаркованной машине с работающим двигателем, выпустили больше 20 пуль. Ранее в полиции заявляли, что подозреваемых по этому делу не было.

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