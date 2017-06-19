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Возобновлено движение поездов, прерванное из-за аварии на Курском вокзале

Происшествия
19 июня, 19:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

РЖД просит пассажиров обращать внимание на объявления об изменениях в расписании поездов на вокзалах и остановочных пунктах

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Движение поездов, нарушенное из-за аварии на Курском вокзале Москвы, возобновлено, сообщили в пресс-службе ОАО "РЖД".

"На Курском направлении Московской железной дороги железнодорожники ликвидировали последствия схода пригородного поезда. С 18:44 мск движение поездов возобновлено по всем путям, в том числе с пропуском диаметральных поездов на другие радиальные направления", - сказали в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что РЖД делает все необходимое для скорейшего ввода пассажирских поездов в график.

"Просим пассажиров обращать внимание на объявления об изменениях в расписании поездов на вокзалах и остановочных пунктах", - добавили в пресс-службе.

В понедельник в 14:38 мск при отправлении пригородного поезда № 6325 сообщением Нахабино - Щербинка с Курского вокзала, по предварительной информации, произошел сход колесных пар двух вагонов, в результате чего они наклонились в сторону прибывающего на вокзал из Нижнего Новгорода поезда "Стриж". В результате ЧП пострадали 3 человека, один из них госпитализирован.

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