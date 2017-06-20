Родители подростков, перевернувшихся в лодке на Ладоге, едут на место ЧП

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июня. /ТАСС/. Родители подростков, которые перевернулись в лодке на Ладожском озере в Карелии, опрошены и следуют к месту ЧП. Об этом во вторник ТАСС сообщил глава Сортавальского района Леонид Гулевич.

"Родители детей, пострадавших на озере, опрошены и сейчас едут на место трагедии", - сказал Гулевич. Он добавил, что поиски пострадавших будут продолжены ночью. Сейчас в Карелии белые ночи, видимость позволяет продолжить спасательные работы. Ветер успокоился, озеро сейчас спокойное.

К поискам детей привлечены более 120 человек и восемь плавсредств, сообщили в МЧС России по республике.

"Производятся поисково-спасательные работы. К поисково-спасательным работам привлечено 123 человека, из них от МЧС 42 человека и восемь плавсредств", - говорится в сообщении.

Кроме того, на место готовится вылететь вертолет Ми-8 Авиационно-спасательного центра СЗРЦ МЧС России.

Вечером 19 июня в заливе Импилахти Ладожского озера перевернулась лодка, в которой, по данным местных властей, находились девушка и четверо юношей из города Сортавала. Все они приехали на отдых в деревню.

По предварительным данным, двое подростков спаслись, судьба троих не известна, ведутся поисковые мероприятия. Спасшиеся подростки утверждают, что девушка погибла на их глазах, однако официального подтверждения ее гибели нет.