Группировка по поиску перевернувшихся на Ладоге подростков увеличена в два раза

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Группировка сил по поиску трех из пяти подростков, которые перевернулись в понедельник вечером на Ладожском озере в Питкярантском районе Карелии, увеличена в два раза - до 247 человек, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Ранее сообщалось, что к поисково-спасательной работе были привлечены 123 человек.

"К работе привлечен вертолет МИ-8 от Республики Карелия. Вертолетом будет проведена воздушная разведка места происшествия. Для проведения работ по поиску готовы к использованию средства беспилотной авиации. На месте работают психологи. Всего к поисково-спасательным работам привлечено 247 человек, 43 единицы техники", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, дополнительно к месту происшествия выдвигается аэромобильная группировка карельского ГУ МЧС России.

Вечером 19 июня в заливе Импилахти Ладожского озера перевернулась лодка, в которой находились пятеро подростков. По данным местных властей, речь идет о девушке и четырех юношах 15 - 16 лет, все они из города Сортавала, приехали на отдых в деревню. По данным МЧС, двум подросткам удалось выбраться на берег самостоятельно, после осмотра медицинскими работниками они были доставлены в больницу, судьба троих детей не известна, ведутся поисковые мероприятия. Спасшиеся юноши утверждают, что девушка погибла у них на глазах, однако официального подтверждения ее гибели нет.