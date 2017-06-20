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Найдена лодка, которая перевернулась с пятью подростками на Ладоге в Карелии

Происшествия
20 июня, 1:48 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов

Лодку доставили на берег, других подробностей в пресс-службе ГУ МЧС России по республике не предоставили

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ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Спасатели нашли лодку, которая в понедельник перевернулась с пятью подростками на Ладожском озере в Питкярантском районе Карелии. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

"Во время спасательной операции найдена лодка, ее доставили на берег", - сказала представитель ведомства, не уточнив подробности.

Лодка, на борту которой находились пятеро подростков - четыре юноши и одна девушка в возрасте 15 - 16 лет, перевернулась вечером 19 июня в заливе Импилахти Ладожского озера. По данным местных властей, все подростки - жители города Сортавала, приехавшие на отдых в деревню. по предварительным данным, двоим подросткам удалось спастись, ведутся поиски трех человек. Как утверждают спасшиеся подростки, девушка утонула у них на глазах, однако официального подтверждения ее гибели пока нет.

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