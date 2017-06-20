Второй вертолет подключился к поиску подростков, перевернувшихся в лодке на Ладоге

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июня. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 Северо-Западного регионального центра МЧС России привлечен к поиску троих из пяти подростков, которые перевернулись в понедельник вечером на Ладожском озере в Питкярантском районе Карелии, сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в региональном главке МЧС.

"Вертолет Ми-8 Северо-Западного регионального центра МЧС России привлечен к поиску подростков. Таким образом, в операции участвуют два вертолета: один - от МЧС, второй - от Республики Карелия", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что для проведения поисковых работ подготовлены средства беспилотной авиации. На месте работают психологи. Всего к операции привлечены 247 человек, 43 единицы техники.

Вечером 19 июня в заливе Импилахти Ладожского озера перевернулась лодка. Двум из пяти находившихся на ее борту подросткам удалось спастись, поиски двух юношей и одной девушки продолжаются. По данным местных властей, подростки 15 - 16 лет - жители города Сортавала, они приехали в деревню на отдых.

Спасшиеся подростки сообщили о гибели девушки, однако официального подтверждения этим данным нет.