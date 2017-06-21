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Полиция задержала мужчину, напавшего на людей у мечети в Лондоне

Происшествия
21 июня, 7:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

На данный момент произошедшее не рассматривается как теракт

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Полиция Лондона задержала мужчину, напавшего в среду на людей в районе Центральной мечети, расположенной рядом с Риджентс-парком на севере британской столицы. Об этом сообщил Скотленд-Ярд.

По его информации, прибывшие на место ЧП стражи порядка обнаружили мужчину, размахивающего, предположительно, рожком для обуви. Полицейские нейтрализовали его, применив электрошокер. После этого нарушителя доставили в отделение полиции. В результате инцидента никто не пострадал.

На данный момент произошедшее не рассматривается как теракт.

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