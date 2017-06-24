Дело о нападении на врача в Хабаровске переквалифицировано на хулиганство

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Следствие переквалифицировало действия напавшего на врача в Хабаровске со статьи об умышленном причинении легкого вреда здоровью на хулиганство. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю действия 31-летнего мужчины, напавшего на врача, переквалифицированы с ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью") на п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Ему предъявлено обвинение", - сообщили в ведомстве.
Инцидент в приемном покое больницы №10 Хабаровска произошел вечером 22 июня. Во время осмотра врачом-хирургом ранее судимый за разбой, мошенничество и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью пациент схватил стул и бросил его в сторону врача. После того, как хирург вышел из кабинета, мужчина догнал его в коридоре и избил. Пациент был задержан сотрудниками полиции.
"24 июня следственные органы ходатайствовали перед судом об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе заседания суда в удовлетворении ходатайства отказано, данное решение будет обжаловано потерпевшим врачом и прокурором", - добавили в СК. Обвиняемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.