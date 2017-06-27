Досрочно освобожденный бывший вице-мэр Новосибирска вышел из колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Бывший вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин-младший, которого 14 июня Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга постановил освободить досрочно, вышел из колонии, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ФСИН по Свердловской области.

Солодкин с осени 2016 года отбывал наказание в исправительной колонии №2 в Екатеринбурге.

"Сегодня он вышел из колонии", уточнили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, решение суда об условно-досрочном освобождении Солодкина вступило в законную силу и было отправлено в колонию.

Ранее сообщалось, что Александр Солодкин-младший признал вину, ему оставалось отбыть в колонии чуть более восьми месяцев. Одно из условий его условно-досрочного освобождения - найти работу в течение двух месяцев после выхода из колонии. До прибытия в колонию Екатеринбурга Солодкин около шести с половиной лет провел в СИЗО-1 в Новосибирске.

Дело Солодкиных

В октябре 2015 года Новосибирский областной суд признал бывшего заммэра Новосибирска Александра Солодкина-младшего, его отца - экс-советника новосибирского губернатора Александра Солодкина-старшего, а также бывшего заместителя главы УФСКН по региону Андрея Андреева виновными в участии в ОПГ и других преступлениях. Андреев был приговорен к 11 годам колонии со штрафом в 805 тыс. руб. Позже Верховный суд РФ снизил ему срок наказания до семи лет колонии, а также сумму штрафа до 300 тыс. руб. Андреев вышел по УДО в ноябре 2016 года.

Александр Солодкин-старший назначенное ему наказание в виде шести лет колонии уже отбыл (ему был зачтен срок содержания в СИЗО и домашний арест), сейчас находится на свободе.

Так называемая труновская группировка, за участие в которой был осужден Солодкин, действовала на территории Новосибирска с конца 1990-х годов, в 2009 году она была обезврежена. Организатор банды Александр Трунов в 2012 году был осужден на 22 года лишения свободы, еще ряд участников ОПГ получили длительные сроки заключения.