В Москве задержали участницу ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погиб байкер

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Столичные правоохранители задержали девушку, управлявшую автомобилем Mercedes, попавшим в ДТП с байкером на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Девушка, управлявшая 26 июня автомобилем Mercedes, до момента ДТП возле дома 48 по Кутузовскому проспекту, в результате которого погиб водитель мотоцикла Yamaha, задержана", - сообщила Волк.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").
Ранее был задержан и арестован 20-летний владелец автомобиля. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 268 УК РФ ("Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта"). Ему предъявлено обвинение.
Как рассказала Волк, следствие установило, что до момента ДТП автомобилем Mercedes управляла 20-летняя жительница Московской области. Владелец автомобиля, находившийся на переднем пассажирском сидении, отвлек девушку и вмешался в управление, что привело к ДТП.
26 июня возле дома №48 по Кутузовскому проспекту столкнулись автомобиль Mercedes и мотоцикла Yamaha, которым управлял 23-летний москвич. В результате ДТП мотоциклист с телесными повреждениями был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм. По данным СМИ, в автомобиле Mercedes находились студенты МГИМО.