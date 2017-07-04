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Дело о халатности экспертов по ДТП в Балашихе передано в центральный аппарат СК

Происшествия
4 июля, 12:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Обвиняемый по делу будет установлен в ходе расследования

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности судебных экспертов, проводивших исследования в рамках дела о ДТП в подмосковной Балашихе, в котором погиб 6-летний ребенок с 2,7 промилле алкоголя в крови, передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Об этом ТАСС сообщила во вторник пресс-секретарь коллегии адвокатов Павла Астахова Вероника Воронова.

"Сегодня адвокат нашей коллегии Виктор Данильченко и отец погибшего мальчика Роман Шимко встретились с представителем следственного управления СК РФ по Московской области, где находилось дело о халатности. Сейчас оно передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ, куда будет также подано ходатайство о признании Романа потерпевшим", - сказала она.

"По этому делу пока нет обвиняемого. Он будет установлен в ходе расследования", - добавила пресс- секретарь.

ДТП произошло 23 апреля во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе, где 31-летняя жительница Подмосковья, управлявшая автомобилем Hyundai Solaris, совершила наезд на малолетнего ребенка. Как ранее сообщалось в СМИ, автомобиль протащил его не менее 10 метров. В крови погибшего ребенка, согласно данным экспертизы, было обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Женщине, находившейся за рулем, предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев подтвердил повторное проведение судебно-медицинской экспертизы крови погибшего мальчика, отметив, что результаты двух исследований совпадают.

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