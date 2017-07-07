Психологи МЧС по телефону оказывают помощь горнякам шахты в Норильске и их семьям

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Психологи МЧС по телефону оказывают помощь рабочим шахты в Норильске, где произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Красноярскому краю.

"В телефонном режиме организована работа двух психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС России, а также Главного управления МЧС России по Красноярскому краю. Психологи дистанционно оказывают квалифицированную психологическую помощь как эвакуированным работникам Норильского рудника, так и их близким", - отметили в главке МЧС.

Помимо психологической помощи, продолжает работу телефон горячей линии в администрации Норильска (8-3919-22-33-38), позвонив на который можно узнать информацию о пострадавших и их состоянии.

Взрыв на шахте рудника "Заполярный" Заполярного филиала "Норникеля" произошел утром в пятницу. По информации экстренных служб, на глубине 490 метров при проведении горнопроходческих работ произошел взрыв газовоздушной смеси.

По данным ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю, погибли четверо рабочих, на поверхность выведен 161 человек. Трое их них госпитализированы, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Поисково-спасательные работы завершены.