СК возбудил еще два уголовных дела по факту невыплаты зарплат на заводе в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Следственные органы Свердловской области возбудили еще два уголовных дела в рамках расследования по факту невыплаты зарплат работникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина, уголовное дело, находящееся в производстве СУ СК РФ по Свердловской области, по факту невыплаты заработной платы работникам ЗАО "Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий", перед которыми имеется многомиллионная задолженность, истребовано для проверки в центральный аппарат ведомства.

"В ходе предварительного расследования данного уголовного дела выявлены два дополнительных состава преступления в действиях руководства и учредителей указанного предприятия. В связи с чем следственными органами СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов". По данным следствия, сумма сокрытых средств, по предварительным данным, составила порядка 4 млн рублей. Кроме того, возбуждено третье уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество" в связи с хищением денежных средств предприятия на сумму около 4 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, все три уголовных дела соединены в одно производство, расследование проводится группой следователей регионального управления СК РФ. "По инициативе следственного управления сотрудниками службы судебных приставов на имущество предприятия наложен арест в рамках имеющихся исполнительных производств. Активно выполняется комплекс всех необходимых следственных действий, по итогам которых руководству и учредителям указанного предприятия будет дана жесткая и принципиальная правовая оценка", - уточнили в ведомстве.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что попросит Генпрокуратуру разобраться с ситуацией на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий, где людям отказались платить зарплату до тех пор, пока к руководству предприятия не обратится глава государства. Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов рассказал ТАСС, что предприятие давно признано банкротом. В отношении руководства завода расследуется уголовное дело о невыплате зарплаты, задолженность перед 195 работниками, по данным следствия, возникла с апреля 2016 года по январь 2017 года.

Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий специализируется, в частности, на производстве плит из минеральной ваты. Предприятие выпускает теплоизоляционные материалы с 1964 года.