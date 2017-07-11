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Мосгорсуд приговорил к трем годам колонии фигуранта дела экс-главы ГУЭБиПК Сугробова

Происшествия
11 июля, 16:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Фигурант дела Геннадий Соболев признан виновным в превышении полномочий и лишен звания майора

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к трем годам колонии общего режима еще одного фигуранта дела экс-главы ГУЭБиПК МВД РФ Дениса Сугробова - майора, бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД Геннадия Соболева. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе суда.

"Соболев приговорен к трем годам колонии общего режима, ему запрещено в течение трех лет занимать должности в госорганах, также он лишен звания майора", - сказал собеседник агентства.

Бывший сотрудник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Геннадий Соболев признан виновным по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Находившийся в розыске майор был задержан в 2016 году, затем этапирован в Москву и помещен под арест.

27 апреля Мосгорсуд приговорил на сроки заключения от 4 до 22 лет Сугробова и других фигурантов дела о превышении должностных полномочий и организации преступного сообщества.

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