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ФСИН к 14 июля ждет заключение медиков по попавшему в СИЗО инвалиду Антону Мамаеву

Происшествия
12 июля, 14:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

После получения документа ведомство намерено обратиться в суд для рассмотрения вопроса об освобождении Мамаева

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России к 14 июля рассчитывает получить заключение врачей о состоянии здоровья обездвиженного инвалида Антона Мамаева, осужденного на реальный срок лишения свободы и помещенного в СИЗО. Получив этот документ, ФСИН обратится в суд для рассмотрения вопроса об освобождении Мамаева из-под стражи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"С 11 июля осужденный Антон Мамаев проходит медицинское освидетельствование в городской клинической больнице № 20. По результатам обследования, которое продлится до 14 июля, осужденному будет выдано медицинское заключение. На основании этого Федеральная служба исполнения наказаний подготовит и направит в суд документы для рассмотрения вопроса о возможности дальнейшего содержания инвалида 1-й группы в условиях следственного изолятора", - сообщили во ФСИН.

30 июня суд приговорил Мамаева к 4,5 года лишения свободы за разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

Прокуратура Москвы ранее сообщила, что проверит обоснованность приговора Мамаеву, который является инвалидом первой группы и самостоятельно не может даже есть.

По данным СМИ, Мамаева, который страдает спинальной атрофией мышц и передвигается на инвалидном кресле, обвинили в разбойном (с угрозой применения насилия) завладении мотороллером, который он собирался перепродать. Помогавший ему передвигаться на инвалидной коляске был признан соучастником разбоя и осужден на три года колонии.

Мамаев был помещен в больницу при СИЗО "Матросская Тишина".

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