Минюст: решение об освобождении инвалида Мамаева может быть принято после медкомиссии

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Инвалид-колясочник 1-й группы Антон Мамаев, осужденный на реальный срок лишения свободы, находится на медкомиссии, после которой будет решен вопрос о возможности его освобождения. Об этом заявил в среду министр юстиции РФ Александр Коновалов на заседании Совете Федерации.

"Мамаев находится на медкомиссии, которая должна пройти в течение пяти дней, чтобы в дальнейшем был решен вопрос о возможности применения к нему норм о невозможности нахождения в местах содержания под стражей", - сказал министр.

Коновалов уточнил, что в данный момент Мамаев еще находится "вне пределов следственного изолятора". "Будем надеяться, что будет принято адекватное законное решение", - добавил он.

30 июня суд приговорил Мамаева к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы за разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ). По данным СМИ, его обвинили в разбойном, с угрозой применения насилия, завладении мотороллером, который он собирался перепродать. Помогавший ему передвигаться на инвалидной коляске был признан соучастником разбоя и осужден на три года колонии.

Мамаев был помещен в больницу при СИЗО "Матросская Тишина".