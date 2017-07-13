МЧС сообщило об отсутствии грубых нарушений пожарной безопасности в ТРЦ "РИО" в Москве

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Грубых нарушений пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре "РИО" на северо-востоке Москвы, где произошел пожар, не было. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС главный государственный инспектор по пожарному надзору Сергей Кададов.

"В ТРЦ "РИО" проводились проверки, большинство выявленных нарушений были устранены, и в момент пожара грубых нарушений требований пожарной безопасности не было", - сказал он.

Кададов подтвердил, что все системы сигнализации и оповещения в торгово-развлекательном комплексе при возникновении возгорания сработали. Сейчас продолжается выяснение причин пожара. "Предварительная причина установлена, я ее озвучивать не буду, так как пока работа продолжается", - сказал он.

В здании ТРЦ на Дмитровском шоссе, 163а, во второй половине дня 10 июля произошло возгорание на минус первом этаже - в текстильном магазине. Пострадали 18 человек, 14 из них были госпитализированы. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. метров. На территории ТРЦ находились порядка 3 тыс. человек, которые были оперативно эвакуированы.

В больницах остаются 12 пострадавших при пожаре, их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести. За сутки выписаны два человека.