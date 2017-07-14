Экспертиза в деле о халатности после ДТП с ребенком в Балашихе пока не назначена

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Комплексная экспертиза в рамках уголовного дела о халатности, возбужденного после ДТП, в котором погиб 6-летний мальчик в подмосковной Балашихе, пока не назначалась. Об этом ТАСС сообщила в пятницу адвокат семьи мальчика, юрист коллегии адвокатов Павла Астахова Виктория Данильченко.

"Решение об обнародовании того или иного следственного действия принимает следователь. Тайну следствия никто не отменял. Как только экспертиза будет назначена, а она еще не назначена, следователь нас ознакомит с постановлением", - отметила юрист.

По словам Данильченко, при назначении комплексной экспертизы как представитель потерпевшей стороны она вправе ходатайствовать о назначении и отводе конкретных экспертов, а также ставить определенные вопросы перед группой экспертов. "Пока делать конкретные выводы и бежать впереди следствия преждевременно", - резюмировала адвокат.

Ранее в ряде СМИ сообщалось о том, что по делу о халатности была назначена комплексная комиссионная экспертиза с привлечением экспертов различных специальностей. "Многие издания ссылаются на слова некоего адвоката Андрея Мишонова, однако никакого отношения к этому делу он не имеет. Интересы семьи представляет наша коллегия адвокатов", - подчеркнула Данильченко.

Адвокат Данильченко ранее сообщила ТАСС, что отца мальчика, Романа Шимко, признали потерпевшим по уголовному делу о халатности и по факту ДТП, которое произошло 23 апреля во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе. 31-летняя жительница Подмосковья, управлявшая автомобилем, совершила наезд на малолетнего ребенка. Как ранее сообщалось в СМИ, автомобиль протащил его не менее 10 метров. В крови погибшего ребенка, согласно данным экспертизы, было обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Женщине, находившейся за рулем, предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данным адвоката Виктории Данильченко, расследование по данному делу завершено.