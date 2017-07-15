Власти Египта закрыли пляж в Хургаде, находящийся рядом с местом нападения на иностранцев

КАИР, 15 июля. /ТАСС/. Администрация Хургады, где в пятницу было совершено нападение на иностранцев, закрыла в пятницу общественный пляж, расположенный рядом с местом преступления. Об этом, как сообщает электронная версия газеты Al-Masry Al-Youm, объявили власти города.

По имеющейся информации, распоряжением губернатора провинции Красное море четвертый общественный пляж города Хургады закрыт на неопределенное время. По приказу губернатора на нем "в кратчайшие сроки должны быть оборудованы входы, соответствующие нормам обеспечения безопасности, и установлены заграждения, не позволяющие проникать на него посторонним лицам".

Накануне в Хургаде в одной из местных гостиниц преступник напал с ножом на иностранных туристов. В результате инцидента были убиты две гражданки ФРГ, ранения получили две гражданки Армении, жительница Чехии и россиянка. По предварительным данным следствия, преступник проник на территорию отеля со стороны моря, используя общественный городской пляж.

На настоящий момент состояние здоровья россиянки стабильное. Врачи не видят препятствий для ее выписки. Предполагается, что уже в ближайшее воскресенье, 16 июля, она сможет вылететь из Египта.