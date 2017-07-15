Мотивы напавшего на туристов в гостинице египтянина до сих пор не установлены

КАИР, 15 июля. /ТАСС/. Четыре женщины, пострадавшие в результате нападения на туристов в египетском курортном городе Хургада в пятницу, доставлены в каирскую больницу. По последней информации, жизни ни одной из иностранок ничего не угрожает.

Все необходимое лечение пострадавшей гражданки России, по заверению Минздрава АРЕ, будет оплачено египетскими властями.

Как сообщили в Управлении здравоохранения провинции Красное Море, в связи с инцидентом в Хургаде президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси лично отдал распоряжения губернатору провинции и министру здравоохранения страны "оказать всю возможную помощь пострадавшим". В пятницу в этом курортном городе в одной из местных гостиниц преступник напал с ножом на иностранных туристов. В результате инцидента были убиты две гражданки ФРГ, ранения получили две гражданки Армении, жительница Чехии и россиянка.

"Мужество россиянки"

Гражданка России, получившая ранение при нападении в Хургаде, оказала активное сопротивление напавшему на нее преступнику, только ее мужество помогло ей остаться в живых. Об этом в субботу корреспонденту ТАСС рассказал временный поверенный в делах России в Египте Артем Поляков. "Он не ожидал такого отпора со стороны россиянки и переключился на других туристов", - сказал российский дипломат.

Больше всего ножевых ударов пришлось на ее руки, по его словам, "лицо женщины также задето в нескольких местах". В настоящее время, рассказал дипломат, "она самостоятельно ходит, однако до сих пор находится в психологически неспокойном, постшоковом состоянии".

Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с египетскими властями, правоохранительными органами и руководством больницы. "В любое время мы готовы предоставить любое возможное и необходимое содействие нашей соотечественнице", - подтвердил Поляков.

Делом займется госбезопасность

Преступник, напавший с ножом на туристов в Хургаде, в субботу был передан структурам Высшей прокуратуры государственной безопасности страны и конвоирован в Каир, где будет продолжено расследование.

В Хургаде сотрудники следственных органов города уже опросили 15 свидетелей, а также запротоколировали показания пострадавших, находящихся в городской больнице. Все материалы приобщены к общему делу.

Вместе с тем, как сообщил представитель прокуратуры, "мотивы и обстоятельства преступления до сих пор не ясны". Также было отмечено, что "определение личности преступника, а также род его занятий устанавливаются". Выясняется также, "было ли это нападение индивидуальной акцией, уголовным деянием, террористической атакой или еще какого-либо рода преступлением". "Причины и мотивы, которые побудили преступника на это злодеяние, тщательно и в деталях изучаются следователями", - пояснили в прокуратуре.

Идентификация злоумышленника

Через сутки после трагедии в Хургаде в местных СМИ появились первые данные о самом преступнике: по сообщению газеты Al Ahram, злоумышленник прибыл в город в поисках работы.

Атаковавший иностранцев в гостиничном комплексе, по данным газеты, является уроженцем деревни Эль-Мунша эль-Кубра в египетской провинции Кафр эш-Шейх. Его зовут Абдеррахман, ему 27 лет, он имеет степень бакалавра в области торговли.

Ранее он работал в Саудовской Аравии, однако фирма, с которой он сотрудничал, закрылась и он вернулся в Эль-Мунша эль-Кубра, где не мог найти работу. По словам соседей, в минувший четверг, за сутки до совершения преступления, он отправился в Хургаду, чтобы устроиться в городе по специальности.

Как ранее сообщил представитель Управления безопасности провинции, преступник в пятницу утром прибыл в Хургаду, посетил пятничную молитву в одной из мечетей города, затем в хозяйственном магазине приобрел кухонный нож и отправился на набережную, где располагаются туристические комплексы. После атаки на иностранцев он выбросил нож и находившийся при нем мобильный телефон в море, эти улики были позже найдены.

По имеющимся данным, мужчина до последнего времени не имел "никаких замечаний со стороны органов безопасности ни по уголовной, ни по политической линии". По заверению односельчан, он не принадлежал ни к какой политической организации, тем более ни к какой-либо ячейке экстремистской направленности. Сейчас члены его семьи, оставшиеся в деревне, отказываются общаться с журналистами, а соседи не подпускают к дому никого из посторонних.

Мнение египетского эксперта

Как утверждают в муниципалитете Хургады, атака преступника на иностранцев в одном из прибрежных гостиничных комплексов не привела к сокращению приезжающих в город гостей. С утра воскресенья по распоряжению губернатора провинции Красное Море в крупнейших гостиницах начали установку специальных рамок для проверки всех входящих в отель посетителей. Большинство пляжей функционируют, также как и прежде курсируют прогулочные катера, продолжают работу кафе и рестораны.

По мнению эксперта по развитию туротрасли Мухаммеда Али, слова которого цитирует газета Al Watan, преступное нападение на иностранок минувшим днем "не что-то из ряда вон выходящее, на потоке туристов в Хургаду скажется крайне незначительно". Как считает египетский эксперт, "весь мир стал привыкать к подобного рода происшествиям".

Он также заметил, что необходимо пересмотреть сам подход к обеспечению безопасности приморских гостиниц. "Нужно на подмогу полиции нанимать частные охранные предприятиz, которые более заинтересованы в выполнении своих обязанностей, в том числе материально", - высказал свое мнение Али. Египетский специалист настаивает на том, чтобы в Хургаде в самые кратчайшие сроки был проведен "какой-нибудь крупный международный форум, все равно какой - культурный, песенный или спортивный", чтобы побыстрее этот инцидент с нападением на женщин-туристок был забыт.