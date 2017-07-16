Число отравившихся в лагере в Кабардино-Балкарии детей достигло 14

НАЛЬЧИК, 16 июля. /ТАСС/. Еще пятеро детей из лагеря "Казачок" в Кабардино-Балкарии госпитализированы с пищевым отравлением, общее число пострадавших достигло 14. Об этом сообщила ТАСС помощник министра здравоохранения республики Лилия Шомахова.

"Еще пятеро детей обратились к врачу с такими же жалобами, которые были у ранее госпитализированных ребят. С пищевой интоксикацией организма они тоже доставлены в больницу", - сказала Шомахова.

По ее словам, состояние всех детей удовлетворительное, они находятся под наблюдением врачей.

Об отравлении детей в Кабардино-Балкарии стало известно вечером 14 июля. Региональное следственное управление проводит проверку по факту происшествия. Ситуацию взял под личный контроль глава республики Юрий Коков.