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Прокурор попросил 3 года колонии для напавшего на полицейского участника акции 26 марта

Происшествия
18 июля, 12:53 UTC+3 МОСКВА 18, июля. /ТАСС

В то же время прокурор просил суд при назначении наказания учесть, что обвиняемый ранее к уголовной ответственности не привлекался и имеет положительные характеристики

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Гособвинение в Тверском районном суде Москвы суде просит приговорить к трем годам колонии Станислава Зимовца, обвиняемого в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции в Москве 26 марта.

"Учитывая повышенную общественную опасность преступления, прошу назначить наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказал прокурор в ходе прений сторон в Тверском суде Москвы во вторник.

Прения в суде

"Обвинение полагает, что вина по предъявленному обвинению полностью нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия", - сказал в прокурор в ходе прений в суде. По его словам, вина обвиняемого подтверждается показаниями потерпевшего и вещественными доказательствами. "Зимовец при задержании пытался скрыться, сотрудникам полиции пришлось применить физическую силу. При досмотре был обнаружен пистолет, нож", - отметил прокурор.

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В то же время он просил суд при назначении наказания учесть, что обвиняемый ранее к уголовной ответственности не привлекался и имеет положительные характеристики.

В свою очередь Зимовец заявил, что вину не признает.

Уголовное дело

Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел расследует уголовное дело по фактам противоправных действий участников несанкционированного массового мероприятия, состоявшегося 26 марта на Пушкинской площади и близлежащей территории, по трем статьям УК РФ: 213 ("Хулиганство"), 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти").

По данным следствия, в ходе несанкционированного массового мероприятия Зимовец совершил нападение на сотрудника полиции. Его вина, утверждают в СК, подтверждается совокупностью собранных доказательств, в том числе показаниями свидетелей и видеозаписями.

Всего по делу были арестованы Александр Шпаков, Станислав Зимовец, Юрий Кулий, Андрей Косых и Дмитрий Крепкин. По данным СК, в ходе расследования была установлена их причастность к совершению преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). 18 мая суд вынес первый приговор по этому делу: к восьми месяцам колонии был приговорен Кулий. 24 мая на 1,5 года колонии осужден Шпаков.

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