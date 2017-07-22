Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пытавшейся сорвать встречу Порошенко и Лукашенко активистке Femen грозит до 5 лет тюрьмы

Происшествия
22 июля, 2:27 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, июля. /ТАСС

Задержанную Анджелину Диаш де Кинташ обвиняют по статье "Хулиганство". 22 июля Печерский суд Киева изберет ей меру пресечения

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Активистке движения Femen Анджелине Диаш де Кинташ, которая была задержана после того, как она в полуобнаженном виде пыталась сорвать встречу президентов Украины и Белоруссии Петра Порошенко и Александра Лукашенко, грозит от двух до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщил ее адвокат Ярослав Яценко.

"Ей инкриминируют ч. 3 ст. 296 УК ("Хулиганство"). Ночевать она будет в изоляторе временного содержания в Косогорном переулке, завтра [в субботу] в Печерском суде избрание меры пресечения", - написал он в пятницу на своей странице в Facebook.

Согласно части 3 статьи 296 УК, хулиганские действия, "если они были совершены лицом, ранее судимым за хулиганство, или связанные с сопротивлением представителю власти или представителю общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка, наказываются лишением свободы на срок от 2 до 5 лет".

21 июля в администрации президента Украины спустя несколько минут после начала церемонии подписания Петром Порошенко и Александром Лукашенко межправительственных договоров полуобнаженная женщина стала выкрикивать: "Живи, Белоруссия". Эти же слова по-белорусски были написаны на ее груди. Охранники сразу же вывели ее из зала. Позднее выяснилось, что она состоит в движении Femen.

Femen - украинское незарегистрированное женское движение, которое действует с 2008 года, а свою известность оно получило из-за провокаций, которые характеризуются как "радикальный эксгибиционизм". Их акции в основном проходили в Киеве, но также имели место в Москве возле Храма Христа Спасителя и в Париже во время мессы в Соборе Парижской Богоматери. Одной из наиболее резонансных "акций" участниц Femen стало уничтожение поклонного креста в центре украинской столицы. Кроме того, они проводили ряд политически мотивированных акций, также выступали против проституции и за легализацию однополых браков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Лукашенко, Александр Григорьевич
Страны
Украина Белоруссия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медиаменеджер Демьян Кудрявцев лишен российского гражданства
2
До 30 градусов может прогреться воздух в Москве на следующей неделе
3
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
4
Трамп пригрозил Ирану серьезными мерами, если задержанные американцы не будут освобождены
5
Палата представителей США может принять новые санкции против РФ на будущей неделе
6
Вертолет совершил жесткую посадку на улице в Лос-Анджелесе
7
Пытавшейся сорвать встречу Порошенко и Лукашенко активистке Femen грозит до 5 лет тюрьмы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама