Экс-главу банка ВЕФК объявили в розыск по новому уголовному делу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Бывший глава банка ВЕФК Александр Гительсон объявлен в розыск по новому уголовному делу о хищении более 20 млрд рублей у финансовой организации. Об этом сообщила в четверг ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Петербургу Снежана Шабельник.

Ранее Гительсона приговорили к трем годам лишения свободы за хищение 1,8 млрд рублей из бюджета Ленинградской области, в мае он вышел из колонии.

"Гительсон объявлен в федеральный розыск", - сказала Шабельник.

11 июня Гительсон был вызван в СК для предъявления нового обвинения и проведения следственных действий, но в здании ГСУ на набережной Мойки он не появился. Его адвокат Евгений Котов тогда сообщил ТАСС, что не располагает информацией о новых обвинениях в отношении его доверителя и находится в отпуске за границей. "Я занимаюсь его защитой, но новостей не знаю, отправил следователю справку, что я в заранее запланированном отпуске", - сказал Котов.

Как уточнили в ГСУ, в июне было получено согласие Федерального министерства юстиции Австрийской Республики по вопросу привлечение Гительсона к уголовной ответственности. Из Австрии он был экстрадирован в декабре 2013 года, но по другому обвинению, для предъявления новых было необходимо согласие австрийских властей.

"По версии следствия, Гительсон с марта 2007 года по октябрь 2008 года, занимая должность председателя совета директоров ОАО "Банк ВЕФК", действуя совместно с заместителем председателя правления Иваном Бибиновым, совершили хищение денежных средств указанного кредитного учреждения на сумму более 20 млрд рублей под предлогом предоставления кредитов подконтрольным Гительсону компаниям", - отметили в ГСУ.

Уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ "Мошенничество". Дело Бибинова было выделено в отдельное производство, в мае 2015 года суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно.

Дело банка ВЕФК

Гительсон в конце 2003 года создал Восточно-Европейскую финансовую корпорацию (ВЕФК), в состав которой входили несколько банков. После кризиса 2008 года банк ВЕФК не смог выплачивать деньги вкладчикам. Весной 2009 года банкир был арестован по обвинению в растрате при выдаче кредитов за счет средств Пенсионного фонда и бюджета Ленинградской области, но обвинение было переквалифицировано в отмывание денежных средств, и весной 2010 года он был освобожден из- под стражи. После этого банкир скрылся за рубежом.

В декабре 2010 года Гительсон был заочно арестован по решению петербургского суда по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере со средствами бюджета Ленинградской области. В апреле 2013 года Гительсон был задержан в Австрии, откуда был экстрадирован в декабре того же года.

В марте 2015 года суд приговорил Гительсона к трем годам лишения свободы, признав виновным в мошенничестве. В рамках процесса судья полностью удовлетворил гражданский иск правительства Ленинградской области, которое является в деле потерпевшей стороной, постановив взыскать с Гительсона 1,455 млрд рублей. Сам банкир в ходе процесса виновным себя не признал. На свободу он вышел в мае 2017 года, суды несколько раз отказали ему в условно-досрочном освобождении.