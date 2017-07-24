Мосгорсуд 3 августа рассмотрит жалобу на приговор осужденному за разбой инвалиду Мамаеву

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд 3 августа рассмотрит апелляционную жалобу на приговор осужденному за разбой инвалиду-колясочнику Антону Мамаеву, которого ранее освободили из СИЗО под подписку о невыезде. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Андрей Орлов.

"Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 3 августа в 10:00 мск", - сказал адвокат.

Тимирязевский суд Москвы в среду, 19 июля, на выездном заседании в СИЗО "Матросская Тишина" освободил Мамаева из-под стражи под подписку о невыезде. Суд в закрытом заседании рассмотрел обращение об изменении меры пресечения Мамаеву и постановил в связи с тяжелым заболеванием, препятствующим содержанию под стражей, изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде и освободить в зале суда.

30 июня 2017 года суд приговорил Мамаева к 4,5 года лишения свободы за разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Приговор был обжалован и прокуратурой, и защитой.