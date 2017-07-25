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Полицейские возбудили дело после ДТП на Волоколамском шоссе в Москве

Происшествия
25 июля, 18:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Один из участников инцидента скрылся с места аварии

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Сотрудники московской полиции возбудили уголовное дело по факту ДТП на Волоколамском шоссе, в котором пострадали четыре человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на Волоколамском шоссе произошло столкновение пяти автомобилей. В результате ДТП пострадали четыре человека. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают водителя автомобиля, который скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

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