Горняк, поиски которого велись на шахте в Кузбассе, погиб

КЕМЕРОВО, 26 июля. /ТАСС/. Рабочий шахты "Анжерская-Южная" в Кемеровской области, где произошел внезапный выброс угля и газа, найден погибшим. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"Рабочий во время многочасовой поисковой операции найден погибшим. Тело подняли на поверхность, будет проведена процедура опознания, будет назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти, а также время ее наступления", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 24 июля в шахте произошел внезапный выброс угля и газа. На момент происшествия под землей находились 79 человек, 78 из них вышли на поверхность самостоятельно. Работа шахты приостановлена. По данным прокуратуры, велся поиск машиниста горных выемочных машин участка подготовительных работ, связь с ним отсутствовала.

Во вторник, 25 июля, СУ СК РФ по области возбудило уголовное дело по факту нарушения правил промышленной безопасности на шахте.

В администрации уточнили, что горная выработка находится на глубине от поверхности 425 метров, длина тупиковой части - 210 метров. Согласно данным датчиков контроля метана, вечером 24 июля произошло резкое увеличение концентрации газа в конвейерном штреке.

Поисковая операция осложнялась тем, что на аварийном участке произошло обрушение горной выработки. Специалисты дополнительно проводили прокладку вентиляционных труб для дегазации штрека. После чего они приступили к разбору обрушившихся угля и породы.