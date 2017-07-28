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В США в ДТП погиб водитель авто, оснащенного подушками безопасности Takata

Происшествия
28 июля, 3:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 28, июля. /ТАСС

Следователи не исключают, что к летальному исходу привело именно некорректное срабатывание дефектного элемента безопасности

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НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Дорожная авария в США с участием автомобиля, оборудованного подушками безопасности производства японской компании Takata, привела к гибели водителя. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

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По его данным, ДТП произошло в округе Паско в штате Флорида 19 июля, однако известно о нем стало только сейчас. Автомобиль Honda Accord 2002 года выпуска попал в аварию, в результате которой сработали подушки безопасности. Водитель погиб.

Как пишет AP, причины гибели официально пока не обнародованы. Следователи не исключают, что к летальному исходу привело именно некорректное срабатывание дефектного элемента безопасности.

Если данная версия подтвердится, то это будет уже 19-й случай гибели в мире в результате срабатывания проблемных подушек безопасности Takata и 13-й - в США.

Скандал вокруг японской компании вспыхнул в 2014 году. Как установили власти США, изготовленные Takata подушки безопасности из-за неисправности насоса могут при аварии раскрыться с очень большой силой, что приведет к тому, что в находящихся в автомобиле полетит шрапнель из кусочков пластика и металла. Из-за таких инцидентов в общей сложности пострадали более 180 человек (не считая погибших). В мире из-за проблем с подушками безопасности Takata были отозваны более 100 млн автомобилей.

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