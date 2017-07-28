СМИ: наехавший на пешеходов в Хельсинки мужчина работал в такси

ХЕЛЬСИНКИ, 28 июля. /ТАСС/. Мужчина, сбивший пешеходов в Хельсинки, работал в сфере оказания услуг такси. Об этом сообщила в пятницу газета Iltalehti, не уточнив, какую именно должность он занимал.

Кроме того, по данным издания, он ранее проживал за рубежом. Согласно информации, собранной газетой, в начале 2000-х годов мужчина запрашивал убежище в Литве, которую считал "намного более демократичной страной, чем Финляндию".

Кроме того, он якобы хотел отказаться от финского гражданства. Известно, что в Финляндии мужчина проходил лечение по поводу психических проблем, в котором сам не видел необходимости.

В результате наезда погибла гражданка Финляндии, пострадали двое россиян, гражданин Финляндии и гражданин Эстонии. В столичной полиции указали, что пострадавшие доставлены в больницу, "их жизни ничто не угрожает".

"Все пострадавшие - люди в возрасте примерно 30-40 лет, двое мужчин и две женщины", - отметили в ведомстве.

Согласно показаниям очевидцев и данным камер видеонаблюдения, автомобиль двигался по центральным улицам Хельсинки со значительным превышением скорости.

Ранее в полиции указали, что "в настоящий момент ничто в этом инциденте не указывает на терроризм". Там сообщили, что водитель, мужчина примерно 50 лет, задержан, он "находится в состоянии алкогольного опьянения" и плохо осознает произошедшее, допросить его пока не удалось. "Его отправили на анализ крови и затем поместили в тюрьму в Хельсинки", - говорится в сообщении полиции. По данным Iltalehti, мужчина управлял автомобилем марки Jaguar.