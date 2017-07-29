Поиски шестерых членов экипажа опрокинувшегося сухогруза осложнены штормом

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МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Шторм осложняет поиски шестерых челнов экипажа опрокинувшегося вблизи побережья Крыма сухогруза. Об этом ТАСС сообщили в морской спасательной службе.
"Работы затруднены из-за сильного ветра и волн", - сказал собеседник агентства. По его словам, в поисках задействованы несколько судов.
"Пока результатов нет. Удалось только спасти троих из девяти членов экипажа", - добавил он. По его словам, состояние спасенных нормальное.
Сухогруз Anda под флагом Того опрокинулся в нейтральных водах Черного моря в 40 км от Крымского побережья, города Алупка (район Большая Ялта). На борту находился экипаж из девяти человек - граждан Сирии и Индии. Сухогруз перевозил 24 тыс. тонн пшеницы.
В готовность к вылету в Симферополе приведен вертолет Ми-8 МЧС России.