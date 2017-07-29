Партия роста планирует обжаловать арест своего петербургского депутата Резника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Петербургское региональное отделение Партии роста намерено обжаловать решение суда, накануне отправившего под арест на 10 суток депутата Законодательного собрания города от этой партии Максима Резника за неповиновение полиции на несанкционированном митинге. Об этом говорится в заявлении отделения, распространенном в субботу.

В пятницу Дзержинский районный суд Петербурга назначил Резнику 10 суток административного ареста за неповиновение полиции во время несанкционированной акции в городе 12 июня и оштрафовал его на 11 тысяч рублей.

Отделение партии утверждает, что Резник "не был организатором митинга 12 июня, не призывал своих сторонников к участию в нем, а исполнял там свои обязанности, осуществляя депутатский контроль над тем, насколько профессионально и корректно правоохранительные органы осуществляют работу по отношению к участникам акции". "Мы предпримем все необходимые юридические действия, чтобы отменить и обжаловать приговор", - говорится в заявлении.

По данным МВД, в несанкционированной акции на Марсовом поле в Петербурге 12 июня приняли участие около 3,5 тыс. человек, более 500 были задержаны. В июне суды города рассмотрели более 300 жалоб, поданных участниками несогласованного митинга, большинство из них были оставлены без удовлетворения. Из 310 апелляционных жалоб (из них 179 - на административные штрафы, 130 - на административные аресты) 288 было оставлено без удовлетворения. В отношении двух участников митинга возбуждены уголовные дела по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".