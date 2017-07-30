СК проверит данные о покушении черных риелторов на пенсионерку в Москве

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Столичные следователи проверят телесюжет о лжэсоцработниках, заключивших договор ренты с пенсионеркой и покушавшихся на ее жизнь. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Несколькими днями ранее в эфире одной из правовых передач на центральном телевидении вышел сюжет о 88-летней жительнице столицы, которую ввели в заблуждение люди, представившиеся соцработниками, и обманом заключили с ней договор ренты. Впоследствии, со слов потерпевшей, претендующие на ее квартиру люди несколько раз покушались на ее здоровье и жизнь", - сказала представитель СК.

Несмотря на то, что договор ренты был признан недействительным в суде, следователи дадут объективную оценку действиям злоумышленников, воспользовавшихся преклонным возрастом и доверием человека с ограниченными возможностями.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль ход и результаты процессуальной проверки, добавила Петренко.