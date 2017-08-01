СК возбудил уголовное дело по факту перестрелки в Мособлсуде

Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы июляСпорт 1 августа, 15:58
Полиция расследует кражу вещей у хоккеистов "Автомобилиста" в Нижнем НовгородеСпорт 1 августа, 15:38
Керченская переправа в январе-июле сохранила пассажиропоток на уровне 3 млн человекТранспорт 1 августа, 15:31
Занять до зарплаты: микрокредиты могут стать дешевлеЭкономика и бизнес 1 августа, 15:27
Саакашвили заявил, что лишение его украинского гражданства - лучший подарок для РоссииМеждународная панорама 1 августа, 15:24
Подозреваемый в коррупции Вильяр внес залог в €300 тыс. и сможет выйти на свободуСпорт 1 августа, 15:09
Щенников: преимущество ЦСКА перед ответной игрой с АЕКом нельзя назвать комфортнымСпорт 1 августа, 15:05
Более 80% молодежи в РФ поддерживает политику ПутинаОбщество 1 августа, 15:04
Гончаренко: график позволяет ЦСКА не ротировать состав в матче с АЕКомСпорт 1 августа, 15:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по трем статьям УК по факту нападения подсудимых на конвоиров в Мосолбсуде.
Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по факту перестрелки в Московском областном суде по ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), ч. 4 ст. 226 ("Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"), ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 313 ("Покушение на побег из-под ареста или из-под стражи") УК РФ", - сообщила она.