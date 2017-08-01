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СК возбудил уголовное дело по факту перестрелки в Мособлсуде

Происшествия
1 августа, 15:40 дата обновления: 1 августа, 15:58 UTC+3

Дело будет расследоваться по трем статьям УК

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по трем статьям УК по факту нападения подсудимых на конвоиров в Мосолбсуде.

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по факту перестрелки в Московском областном суде по ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), ч. 4 ст. 226 ("Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"), ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 313 ("Покушение на побег из-под ареста или из-под стражи") УК РФ", - сообщила она. 

 

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