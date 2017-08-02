Бойцов Росгвардии могут привлечь в качестве свидетелей после ЧП в Мособлсуде

ТАСС, 2 августа. Сотрудники Росгвардии, участвовавшие в нейтрализации напавших на правоохранителей в Мособлсуде членов банды GTA, могут быть привлечены в качестве свидетелей в судебном разбирательстве по факту побега подсудимых. Об этом заявил первый замглавы Росгвардии Сергей Меликов.

"Может возникнуть дополнительное судебное разбирательство теперь уже по факту побега, потому что побег - это тоже статья уголовного кодекса. И в этом отношении, конечно, суд может в качестве свидетелей привлечь бойцов Росгвардии", - сказал он.

1 августа в 13:50 мск двое конвоиров в лифте Мособлсуда сопровождали пятерых подсудимых по уголовному делу банды GTA, обвиняемых в бандитизме, серии убийств и в других преступлениях. Один из подсудимых напал на конвоира, в результате чего подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать для подкрепления сотрудников Росгвардии. Подкрепление прибыло на третий этаж, где завязалась перестрелка между подсудимыми и правоохранителями. В ходе стрельбы один из сотрудников Росгвардии был ранен в плечо, трое подсудимых уничтожены, еще двое подсудимых ранены, конвоиры получили множественные телесные повреждения, один из них госпитализирован.