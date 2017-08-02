Медики опровергли данные о смерти в больнице члена банды GTA

ТАСС, 2 августа. Два участника банды GTA, открывшие во вторник стрельбу по конвоирам в Мособлсуде и раненные ответным огнем правоохранителей, находятся в тяжелом состоянии, информация о смерти одного из них не соответствует действительности, сообщил ТАСС в среду источник в московских медицинских кругах.

"Двое пострадавших - Фазлитдин Хасанов и Хазратхон Додохонов - остаются в московской больнице. Их состояние оценивается как тяжелое", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что распространенная в СМИ информация о смерти одного из госпитализированных не соответствует действительности.

Ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что якобы скончался четвертый участник банды GTA, который был госпитализирован после перестрелки в Мособлсуде.

1 августа в 13:50 мск двое конвоиров в лифте Мособлсуда сопровождали пятерых подсудимых по уголовному делу банды GTA, обвиняемых в бандитизме, серии убийств и в других преступлениях. Один из подсудимых напал на конвоира и начал его душить. В результате подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать для подкрепления сотрудников Росгвардии. Подкрепление прибыло на третий этаж, где завязалась перестрелка между подсудимыми и правоохранителями.

В ходе стрельбы один из сотрудников Росгвардии был ранен в плечо, трое подсудимых уничтожены, еще двое подсудимых ранены. Конвоиры получили множественные телесные повреждения, один из них госпитализирован.