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СК проверит на нарушения организаторов конвоя подсудимых из банды GTA

Происшествия
1 августа, 18:14 дата обновления: 1 августа, 18:29 UTC+3

Также сообщается, что дело о перестрелке в Мособлсуде передано в центральный аппарат Следственного комитета

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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Следователи дадут оценку действиям сотрудников правоохранительных органов, отвечавших за организацию конвоирования подсудимых по делу банды GTA.

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Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В рамках уголовного дела следствие установит все обстоятельства произошедшего, даст правовую оценку действиям сотрудников правоохранительных органов и иных структур, которые организовывали конвоирование подсудимых, осуществляли охрану здания суда и отвечали за обеспечение безопасности в целом", - сообщила Петренко.

По факту перестрелки возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), ч. 4 ст. 226 ("Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"), ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 313 ("Покушение на побег из-под ареста или из-под стражи"). Как сообщила Петренко, по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина, расследование передано в центральный аппарат СК.

В свою очередь старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Елена Фокина сообщила, что на месте происшествия работают также подмосковные следователи.

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"Следователи установят, были ли нарушения со стороны сотрудников полиции, которые осуществляли конвоирование подсудимых", - добавила она. Следователи изымут документацию по инструкциям о конвоировании подсудимых, а также изучат изъятую видеозапись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент происшествия.

Во вторник 13:50 мск двое конвоиров в лифте сопровождали пятерых подсудимых по уголовному делу банды GTA, обвиняемых в бандитизме, 17 убийствах и других преступлениях. Один из подсудимых совершил нападение на конвоира и начал его душить. В результате подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать для подкрепления сотрудников Росгвардии.

Подкрепление прибыло на третий этаж, где завязалась перестрелка между подсудимыми и правоохранителями. В ходе стрельбы один из сотрудников Росгвардии был ранен в плечо, трое подсудимых уничтожены, еще двое подсудимых ранены. Конвоиры получили множественные телесные повреждения, один из них госпитализирован, женщина-конвоир сейчас дает показания.

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Нападение банды GTA в Мособлсуде
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