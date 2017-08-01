СК проверит на нарушения организаторов конвоя подсудимых из банды GTA

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Следователи дадут оценку действиям сотрудников правоохранительных органов, отвечавших за организацию конвоирования подсудимых по делу банды GTA.

Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В рамках уголовного дела следствие установит все обстоятельства произошедшего, даст правовую оценку действиям сотрудников правоохранительных органов и иных структур, которые организовывали конвоирование подсудимых, осуществляли охрану здания суда и отвечали за обеспечение безопасности в целом", - сообщила Петренко.

По факту перестрелки возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), ч. 4 ст. 226 ("Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"), ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 313 ("Покушение на побег из-под ареста или из-под стражи"). Как сообщила Петренко, по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина, расследование передано в центральный аппарат СК.

В свою очередь старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Елена Фокина сообщила, что на месте происшествия работают также подмосковные следователи.

"Следователи установят, были ли нарушения со стороны сотрудников полиции, которые осуществляли конвоирование подсудимых", - добавила она. Следователи изымут документацию по инструкциям о конвоировании подсудимых, а также изучат изъятую видеозапись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент происшествия.

Во вторник 13:50 мск двое конвоиров в лифте сопровождали пятерых подсудимых по уголовному делу банды GTA, обвиняемых в бандитизме, 17 убийствах и других преступлениях. Один из подсудимых совершил нападение на конвоира и начал его душить. В результате подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать для подкрепления сотрудников Росгвардии.

Подкрепление прибыло на третий этаж, где завязалась перестрелка между подсудимыми и правоохранителями. В ходе стрельбы один из сотрудников Росгвардии был ранен в плечо, трое подсудимых уничтожены, еще двое подсудимых ранены. Конвоиры получили множественные телесные повреждения, один из них госпитализирован, женщина-конвоир сейчас дает показания.