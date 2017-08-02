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Взрывы на складе боеприпасов в Абхазии прекратились

Происшествия
2 августа, 21:52 UTC+3 СУХУМ СУХУМ 2, августа. /ТАСС

В результате инцидента пострадали до 60 человек

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СУХУМ, 2 августа. /ТАСС/. Взрывы на складе боеприпасов Министерства обороны Абхазии прекратились, соответствующие службы находятся на месте происшествия, сообщил ТАСС пресс-секретарь военного ведомства Роланд Джоджуа.

"Взрывы на складе прекратились, министр обороны Мираб Кишмария побывал на месте происшествия, также к месту ЧП подошли сотрудники МЧС, МВД и прокуратуры, которые производят осмотр для того, чтобы детально разобраться в причинах произошедшего", - сказал Джоджуа.

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По его словам, на территории склада несколько строений (одно из них с боеприпасами) повреждены очень сильно. Джоджуа отметил, что никто из военнослужащих, охранявших объект, не пострадал.

Как сообщил министр здравоохранения Тамаз Цахнакия местным телеканалам, в результате взрывов пострадали до 60 человек. "В Гудаутскую районную больницу поступили 42 человека, в Сухумскую республиканскую больницу - 11. Из них госпитализированы 27 человек: пятерых прооперировали, их состояние стабильно тяжелое. У других осколочные ранения средней степени тяжести", - сказал Цахнакия.

Ранее глава Минздрава сообщил, что среди 27 госпитализированных 19 россиян.

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Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии
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