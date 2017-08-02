Президент Абхазии провел совещание в связи со взрывом на складе с боеприпасами

СУХУМ, 2 августа. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел оперативное совещание в связи со взрывом на складе с боеприпасами Минобороны республики, сообщила пресс-секретарь главы государства Наала Авидзба.

"Президент Рауль Хаджимба провел оперативное совещание по вопросу взрыва склада с боеприпасами министерства обороны Абхазии в районе села Приморское Гудаутского района. Ранее глава государства выехал на место происшествия для личного контроля над деятельностью подразделений министерств обороны, внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям", - сказала она.

Президент поручил премьер-министру Беслану Барциц создать специальную комиссию, которая "определит объемы и масштабы нанесенного ущерба и объемы компенсации, которые будут выплачены всем пострадавшим, включая граждан Российской Федерации".

"Министру здравоохранения Тамазу Цахнакия поручено взять под личный контроль оказание помощи за счет ведомства всем пострадавшим вследствие происшествия, главе Гудаутского района Руслану Ладария - решить вопрос размещения тех туристов, которые находились в домах, пострадавших вследствие взрыва склада с боеприпасами, работа по всем направлениям начата", - подчеркнула пресс-секретарь президента.

По окончании совещания Хаджимба, по словам Наалы Авидзба, посетил республиканскую больницу, где размещены пострадавшие.

Как сообщалось ранее, пятерым пострадавшим в республиканской больнице сделали операцию, их состояние стабильно тяжелое, но угрозы жизни нет.