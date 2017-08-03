СК РФ проведет проверку по факту взрывов в Абхазии, где пострадали туристы из России

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ проведет проверку по факту взрывов на складе боеприпасов в Абхазии, в результате которых пострадали в том числе туристы из России. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению организовать доследственную проверку по данному факту. В настоящее время во взаимодействии с компетентными органами Абхазии устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточняются данные о пострадавших и погибших гражданах России", - отметила Петренко.
2 августа в селе Приморское Гудаутского района Абхазии произошли взрывы на складе боеприпасов министерства обороны республики. В результате, по различным данным, пострадали несколько десятков человек, в том числе более 30 туристов - граждан РФ.
Представитель СК напомнила, что в соответствии с действующим законодательством, в случае, если преступление совершено против граждан России, лица, его совершившие, несут ответственность в соответствии с положениями Уголовного кодекса РФ.