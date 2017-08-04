В Москве неизвестные украли со склада женские сумки на 4 млн рублей

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Столичные полицейские разыскивают неизвестных, укравших женские сумки со складских помещений в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В полицию поступило сообщение о том, что на Иловайской улице неизвестные, взломав замок входной двери, проникли в одно из складских помещений, совершили кражу женских сумок на 4 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время ведется поиск неизвестных. Возбуждено дело уголовное дело о краже.