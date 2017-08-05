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Медведев получил доклады о ходе спасательной операции на руднике "Мир" в Якутии

Происшествия
5 августа, 14:38 дата обновления: 5 августа, 15:04 UTC+3

Руководитель МЧС РФ Владимир Пучков и глава Якутии Егор Борисов также доложили премьер-министру о возможностях восстановления деятельности шахты "Алросы"

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© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Руководитель МЧС РФ Владимир Пучков и глава Якутии Егор Борисов доложили председателю правительства Дмитрию Медведеву о ходе спасательной операции на руднике "Мир". Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

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"Пучков и Борисов доложили премьер-министру о спасательной операции и возможностях восстановления деятельности шахты "Алросы", - сообщили в правительстве.

4 августа около 16:30 по местному времени (10:30 мск) на руднике произошел неконтролируемый выброс воды в горные выработки. В результате подтопления насосной станции в шахту, по предварительным данным, попало около 250 тыс. кубометров воды. В пресс-службе МЧС России сообщили, что в шахте находился 151 человек, 143 из них спасены.

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