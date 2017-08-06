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На горячую линию МЧС поступило 235 звонков после аварии на руднике "Мир" в Якутии

Происшествия
6 августа, 12:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, августа. /ТАСС

Основные обращения поступают от родственников шахтеров, но также есть и те, кто звонит выразить свою поддержку и слова сочувствия

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МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Психологи МЧС России приняли 235 обращений, поступивших на телефон горячей линии после подтопления рудника "Мир" в Якутии. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела Центра экстренной психологической помощи МЧС России Елена Варфоломева.

"С момента открытия горячей линии поступило 235 звонков. Основные обращения - от родственников шахтеров, которых эвакуировали и тех, кто остаются на руднике, а также от близких работников шахты и горноспасателей, которые проводят сейчас спасательные работы", - сказала она.

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У специалистов горячей линии есть списки рабочих, эвакуированных из шахты, а также списки смен горноспасателей, которые сейчас там работают. "Люди беспокоятся о судьбе своих близких, поэтому мы оказываем информационную поддержку и психологическую помощь родственникам шахтеров, чья судьба остается неизвестной. Для них сейчас сам момент ожидания очень тяжелый", - сказала психолог.

Еще 10% обращений поступает от людей, которые выражают сочувствие и хотят поддержать шахтеров и горноспасателей.

"Пик обращений пришелся на первые часы работы горячей линии, так как многие не могли связаться со своими близкими. И не только с шахтерами, которых поднимали на поверхность, но и со спасателями, занимавшимися аварийно-спасательными работами", - сказала Варфоломеева.

Телефон горячей линии открыт на базе ГУМЧС по республике Якутия. "На горячей линии работают специалисты дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС, а также психологи от Министерства молодежи и семенной политике республики", - уточнила она. Всего на телефоне в круглосуточном режиме дежурят восемь психологов: четыре из Дальневосточного филиала ЦЭПП и столько же от Министерства молодежи и семейной политики Якутии.

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