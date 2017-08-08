Источник: с одним из раненых членов банды GTA скоро можно вести следственные действия

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Состояние здоровья госпитализированного после перестрелки в Мособлсуде члена банды GTA Хадрахона Додохонова вскоре позволит проводить с ним следственные действия, сообщил ТАСС источник в медицинских кругах столицы.

"Додохонов находится в спецблоке больницы под охраной, он в состоянии средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства, пояснив, что в ближайшее время с ним уже могут быть проведены следственные действия.

Источник ТАСС сообщил, что другой член банды, Фазлидин Хасанов, остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

1 августа в 13:50 мск двое конвоиров в лифте Мособлсуда сопровождали пятерых подсудимых по уголовному делу банды GTA, обвиняемых в бандитизме, серии убийств и в других преступлениях. Один из подсудимых напал на конвоира, в результате чего подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать для подкрепления сотрудников Росгвардии. Подкрепление прибыло на третий этаж, где завязалась перестрелка между подсудимыми и правоохранителями. В ходе стрельбы один из сотрудников Росгвардии получил ранения, трое подсудимых уничтожены, еще двое ранены.

По факту перестрелки возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), ч. 4 ст. 226 ("Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"), ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 313 ("Покушение на побег из-под ареста или из-под стражи").