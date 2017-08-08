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Источник: Шувалова нет в списке свидетелей по делу Улюкаева

Происшествия
8 августа, 17:30 UTC+3 МОСКВА 8, августа. /ТАСС

Информацию частично подтвердила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль, уточнив, что точно известно об этом будет только на заседании 16 августа

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов не заявлен сторонами в качестве свидетеля по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере  $2 млн. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева

"Шувалов в списке свидетелей не значится", - сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ писали о возможности допроса Шувалова, который курирует финансово-экономический блок правительства и являлся непосредственным начальником бывшего министра.

Данную информацию ТАСС частично подтвердила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль. "По моей информации, Шувалова в списке заявленных свидетелей нет. Но это не точно. Точно будет известно 16 августа на заседании", - сказала она.

Пресс-секретарь ранее подтвердила намерение гособвинения допросить в суде в качестве свидетеля главу "Роснефти" Игоря Сечина.

Предварительные слушания

Во вторник в суде прошли предварительные слушания, по итогам которых рассмотрение дела по существу назначено на 16 августа. Процесс пройдет в открытом режиме.

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Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ Улюкаеву предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере"). Свою вину экс-министр не признает.

Первое в истории современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября прошлого года. Как утверждает Следственный комитет РФ, Улюкаев был задержан при получении взятки в размере $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" выкупить у государства 50,08 % акций "Башнефти". Более того, по данным следствия, речь идет о вымогательстве взятки, сопряженном с угрозами в адрес представителей компании "Роснефть".

15 ноября 2016 года президент РФ Владимир Путин освободил Улюкаева от должности министра в связи с утратой доверия. Бывший министр находится под домашним арестом, его срок был продлен до 27 января 2018 года.

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