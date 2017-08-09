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Превышения ПДК в районе пожара на Таганской площади не обнаружено

Происшествия
9 августа, 15:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

На месте происшествия работает передвижная лаборатория ГУ МЧС России по Москве

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в районе пожара на Таганской площади не обнаружено. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"На месте пожара работает передвижная лаборатория ГУ МЧС России по Москве, осуществляет мониторинг атмосферного воздуха в районе пожара. Во взятых пробах воздуха превышение ПДК вредных частиц не обнаружено", - сообщили в ведомстве.

В среду на Таганской площади в торговом центре "Атом" произошел пожар на мансардном этаже двухэтажного здания. Пожару присвоен третий номер сложности. В здании находятся торговый центр, кафе "Шоколадница", букмекерская контора "Лига ставок", магазины мобильной связи. В связи с пожаром в районе Таганской площади ограниченно движение транспорта.

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