Превышения ПДК в районе пожара на Таганской площади не обнаружено

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в районе пожара на Таганской площади не обнаружено. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"На месте пожара работает передвижная лаборатория ГУ МЧС России по Москве, осуществляет мониторинг атмосферного воздуха в районе пожара. Во взятых пробах воздуха превышение ПДК вредных частиц не обнаружено", - сообщили в ведомстве.

В среду на Таганской площади в торговом центре "Атом" произошел пожар на мансардном этаже двухэтажного здания. Пожару присвоен третий номер сложности. В здании находятся торговый центр, кафе "Шоколадница", букмекерская контора "Лига ставок", магазины мобильной связи. В связи с пожаром в районе Таганской площади ограниченно движение транспорта.