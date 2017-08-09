Превышения ПДК в районе пожара на Таганской площади не обнаружено

Гимнастка Комова впервые выступит на соревнованиях после длительного перерыва в декабреСпорт 9 августа, 16:42
"Швабе" наращивает портфель интеллектуальной собственностиНовости партнеров 9 августа, 16:28
Власти: Балаковский судозавод разработает проект скоростного теплоходаТранспорт 9 августа, 16:23
Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сундбю пропустит несколько недель из-за травмыСпорт 9 августа, 16:22
В Тюмени закрыты игровые комнаты в ТЦ и бассейны в школах из-за энтеровирусной инфекцииНовости Урала 9 августа, 16:15
ПКР и РУСАДА участвуют в разработке и реализации мер по развитию института информаторовСпорт 9 августа, 16:15
Количество паралимпийцев РФ в пулах тестирования сократилось до 195 человекСпорт 9 августа, 16:12
ПКР обсудит с МПК выполнение критериев по восстановлению членства в конце августаСпорт 9 августа, 16:09
Наталья Комарова поздравила югорчан с Международным днем коренных народов мираНовости партнеров 9 августа, 15:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в районе пожара на Таганской площади не обнаружено. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
"На месте пожара работает передвижная лаборатория ГУ МЧС России по Москве, осуществляет мониторинг атмосферного воздуха в районе пожара. Во взятых пробах воздуха превышение ПДК вредных частиц не обнаружено", - сообщили в ведомстве.
В среду на Таганской площади в торговом центре "Атом" произошел пожар на мансардном этаже двухэтажного здания. Пожару присвоен третий номер сложности. В здании находятся торговый центр, кафе "Шоколадница", букмекерская контора "Лига ставок", магазины мобильной связи. В связи с пожаром в районе Таганской площади ограниченно движение транспорта.