"Репортеры без границ" требуют немедленно освободить украинского журналиста Муравицкого

КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Международная организация "Репортеры без границ" призвала к немедленному освобождению украинского журналиста Василия Муравицкого, которого власти обвиняют в госизмене. Об этом говорится в статье "Еще две жертвы информационной войны на Украине", опубликованной на сайте организации.

"С разжиганием ненависти или насилия очевидно нужно бороться, но на основе конкретных доказательств и соблюдения международного права. Исходя из доказательств по делу Василия Муравицкого, содержание его под стражей не представляется ни необходимым, ни соразмерным. Мы призываем к его немедленному освобождению", - подчеркнул глава "Репортеров без границ" в Восточной Европе и Центральной Азии Йохан Бир.

В сообщении отмечается, что Муравицкий стал одной из жертв информационной войны, который был помещен в СИЗО Житомира по обвинению в государственной измене. Однако более подробные обвинения, выдвинутые против Муравицкого властями, указывают на то, что он был арестован прежде всего из-за сотрудничества с российскими государственными СМИ, что не запрещено законами Украины.

Прокуратура и Служба безопасности (СБУ) обвинили журналиста в подрывной деятельности против Украины в пользу иностранного государства. Он арестован на два месяца без залога.

"Мы все знаем о разрушительных последствиях пропаганды и ее роли во время трагических событий на Украине, но сам факт работы в СМИ или выражение нежелательных мнений не должны быть предметом уголовной ответственности", - сказал Бир.

Обращение в ЕСПЧ

Ранее защита Муравицкого сообщила, что допускает обжалование ареста своего подзащитного в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). "Поскольку дело политическое во всех отношениях, если будет отказ в удовлетворении апелляции, то мы будем готовить обращение в Европейский суд по правам человека", - сказал адвокат Муравицкого Андрей Гожий.

По его словам, дата рассмотрения апелляции еще не назначена. Гожий сообщил, что полноценно приступил к делу только 8 августа, и апелляцию на арест Муравицкого подавал его государственный адвокат. Он уверен, что юридические позиции Муравицкого очень сильны, но в дело может вмешаться политическая составляющая. "Если бы мы говорили об области права, мы могли бы строить какие-то перспективы. Я думаю, что в любой европейской стране, это дело "не прожило" бы и недели. Но это дело изъято из области права и "поднято" в область политики и информационной войны", - уточнил защитник.

За журналиста заступились в ОП РФ

Ранее глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Евгений Примаков направил обращение в ряд международных организаций с призывом содействовать честному расследованию дела украинского журналиста Василия Муравицкого.

"Призываю к честному расследованию, немедленному освобождению господина Муравицкого, немедленному прекращению репрессий в адрес прессы на Украине, к обеспечению свободного доступа к информации и либерализации сотрудничества наших украинских коллег с российскими средствами массовой информации", - говорится в обращении, фрагменты которого опубликованы на сайте Общественной палаты.

По мнению Примакова, уголовное преследование Муравицкого является нарушением свободы слова. "Это явно демонстрирует, что на Украине установилось полицейское государство и цензура. Многие коллеги господина Муравицкого в российских СМИ обеспокоены вопросом его безопасности, так как методы Службы безопасности Украины известны своей жестокостью, что неоднократно было подтверждено многими инспекционными миссиями ОБСЕ, Amnesty International и других организаций", - приводятся на сайте ОП слова Примакова.

СБУ предполагает сотрудничество с российскими СМИ

Житомирский журналист Василий Муравицкий был задержан Службой безопасности Украины 1 августа. На следующий день Королевский районный суд Житомира арестовал его по подозрению в госизмене, посягательстве на территориальную целостность Украины, разжигании национальной розни и создании террористической группы. За данные преступления Уголовный кодекс страны предусматривает лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

МИД России заявил, что задержание журналиста "за предполагаемое сотрудничество с российскими СМИ и распространение якобы пророссийских материалов" свидетельствует о возврате Украины к худшим тоталитарным практикам подавления инакомыслия.

Василий Муравицкий - украинский журналист, публицист, с 2011 года был главным редактором газеты молодежной организации Компартии Украины "Новая волна", публиковался на сайте ресурса "Украина.ру".