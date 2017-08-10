Бастрыкин поручил срочно возбудить дело из-за необеспечения инвалида из Орла лекарствами

ТАСС, 10 августа. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело по факту необеспечения женщины лекарственными средствами в Орловской области, а также проверить действия сотрудников следственного управления. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководству следственного управления СК России по Орловской области незамедлительно возбудить по данному факту уголовное дело в рамках расследования которого проверить все случаи подобного нарушения прав граждан в регионе. Кроме того, в связи с тем, что региональным подразделением СК России ранее вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, Александр Бастрыкин дал указание центральному аппарату проверить действия своих подчиненных в Орловской области. Если в ходе проверки выяснится, что в возбуждении уголовного дела было отказано незаконно, виновные сотрудники следственного управления понесут серьезное наказание", - сказала она.

Ранее сообщалось, что СК проводит проверку по обращению инвалида 1 группы из Орла, которая пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину в ходе "Прямой линии". Она была вынуждена добиваться обеспечения необходимыми лекарствами через суд. В ходе судебного процесса было установлено, что именно из-за бездействия властей жительница Орла долгое время не получала жизненно необходимых препаратов.