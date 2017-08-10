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Бастрыкин поручил срочно возбудить дело из-за необеспечения инвалида из Орла лекарствами

Происшествия
10 августа, 20:20 UTC+3

Глава СК также дал указание центральному аппарату проверить действия своих подчиненных в Орловской области

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАСС, 10 августа. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело по факту необеспечения женщины лекарственными средствами в Орловской области, а также проверить действия сотрудников следственного управления. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководству следственного управления СК России по Орловской области незамедлительно возбудить по данному факту уголовное дело в рамках расследования которого проверить все случаи подобного нарушения прав граждан в регионе. Кроме того, в связи с тем, что региональным подразделением СК России ранее вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, Александр Бастрыкин дал указание центральному аппарату проверить действия своих подчиненных в Орловской области. Если в ходе проверки выяснится, что в возбуждении уголовного дела было отказано незаконно, виновные сотрудники следственного управления понесут серьезное наказание", - сказала она.

Ранее сообщалось, что СК проводит проверку по обращению инвалида 1 группы из Орла, которая пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину в ходе "Прямой линии". Она была вынуждена добиваться обеспечения необходимыми лекарствами через суд. В ходе судебного процесса было установлено, что именно из-за бездействия властей жительница Орла долгое время не получала жизненно необходимых препаратов.

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